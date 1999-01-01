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    Шоколадная колбаска с солеными крекерами

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    Шоколадная колбаска - знаменитое домашнее лакомство, которое мы подняли на новый уровень, заменив сладкое печенье на соленые крекеры. Это пикантное сочетание дополняют хрустящие орешки и насыщенный темный шоколад. Всего несколько штрихов - и блюдо приобретает новые оттенки вкуса! Кстати, именно благодаря нашим нововведениям такая шоколадная колбаска превращается из любимого детского лакомства в отличный мужской десерт на 23 февраля.
    • 30 мин.
    • 10 порций

    Инструкция приготовления:

    • Шаг 1

      2/3 крекеров положите в чашу комбайна.
      1

    • Шаг 2

      Измельчите крекеры до состояния мелкой крошки.
      2

    • Шаг 3

      Оставшуюся треть крекеров положите в полиэтиленовый пакет.
      3

    • Шаг 4

      С помощью скалки или кулинарного молотка разбейте крекеры на крупные кусочки.
      4

    • Шаг 5

      Ножом порубите орешки и шоколад.
      5

    • Шаг 6

      Сливочное масло комнатной температуры (мягкое, но не растопленное) взбейте с сахаром до пышности (масло должно побелеть и увеличиться в объеме).
      6

    • Шаг 7

      На медленной скорости добавьте к взбитому маслу какао, сгущенное молоко и мелкую крошку из крекеров.
      7

    • Шаг 8

      Перемешайте до однородной консистенции.
      8

    • Шаг 9

      Переложите смесь в миску, добавьте крупные кусочки крекеров, орешки и шоколад. 
      9

    • Шаг 10

      Перемешайте массу, чтобы кусочки равномерно распределились по всей массе.
      10

    • Шаг 11

      Разложите шоколадную массу по двум пакетам, сформировав руками колбаски (массу надо очень плотно утрамбовать).
      11

    • Шаг 12

      Заверните колбаску в пакет и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
      12

    • Шаг 13

      Готовую шоколадную колбаску порежьте на ломтики (не надо делать их очень тонкими, иначе колбаска просто раскрошится). Подавайте десерт с чаем или кофе.
      13
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    Ингредиенты:

    • Крекер соленый 300 г
    • Масло сливочное 200 г
    • Сахар песок 100 г
    • Сгущенное молоко 100 г
    • Орех грецкий 50 г
    • Шоколад темный 50 г
    • Какао порошок 4 ст.л.

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