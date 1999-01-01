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Шоколадная колбаска с солеными крекерами
Шоколадная колбаска - знаменитое домашнее лакомство, которое мы подняли на новый уровень, заменив сладкое печенье на соленые крекеры. Это пикантное сочетание дополняют хрустящие орешки и насыщенный темный шоколад. Всего несколько штрихов - и блюдо приобретает новые оттенки вкуса! Кстати, именно благодаря нашим нововведениям такая шоколадная колбаска превращается из любимого детского лакомства в отличный мужской десерт на 23 февраля.
Инструкция приготовления:
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Шаг 12/3 крекеров положите в чашу комбайна.
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Шаг 2Измельчите крекеры до состояния мелкой крошки.
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Шаг 3Оставшуюся треть крекеров положите в полиэтиленовый пакет.
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Шаг 4С помощью скалки или кулинарного молотка разбейте крекеры на крупные кусочки.
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Шаг 5Ножом порубите орешки и шоколад.
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Шаг 6Сливочное масло комнатной температуры (мягкое, но не растопленное) взбейте с сахаром до пышности (масло должно побелеть и увеличиться в объеме).
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Шаг 7На медленной скорости добавьте к взбитому маслу какао, сгущенное молоко и мелкую крошку из крекеров.
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Шаг 8Перемешайте до однородной консистенции.
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Шаг 9Переложите смесь в миску, добавьте крупные кусочки крекеров, орешки и шоколад.
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Шаг 10Перемешайте массу, чтобы кусочки равномерно распределились по всей массе.
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Шаг 11Разложите шоколадную массу по двум пакетам, сформировав руками колбаски (массу надо очень плотно утрамбовать).
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Шаг 12Заверните колбаску в пакет и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
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Шаг 13Готовую шоколадную колбаску порежьте на ломтики (не надо делать их очень тонкими, иначе колбаска просто раскрошится). Подавайте десерт с чаем или кофе.
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Ингредиенты:
- Крекер соленый 300 г
- Масло сливочное 200 г
- Сахар песок 100 г
- Сгущенное молоко 100 г
- Орех грецкий 50 г
- Шоколад темный 50 г
- Какао порошок 4 ст.л.
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