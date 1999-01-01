Шоколадная колбаска с солеными крекерами









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Шоколадная колбаска - знаменитое домашнее лакомство, которое мы подняли на новый уровень, заменив сладкое печенье на соленые крекеры. Это пикантное сочетание дополняют хрустящие орешки и насыщенный темный шоколад. Всего несколько штрихов - и блюдо приобретает новые оттенки вкуса! Кстати, именно благодаря нашим нововведениям такая шоколадная колбаска превращается из любимого детского лакомства в отличный мужской десерт на 23 февраля.