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    Артикул 982077
    Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг

    Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг

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    Цена за шт
    709 ₽/шт 0 
    709.00 RUB
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    О товаре
    Описание
    Производитель ........................................................................................................................................................................................................ Chemical Flacer
    Торговая марка ........................................................................................................................................................................................................ Top house
    Страна ........................................................................................................................................................................................................ Италия
    Тип ........................................................................................................................................................................................................ Порошок
    Назначение ........................................................................................................................................................................................................ Для посудомоечной машины
    Вес ........................................................................................................................................................................................................ 1 кг
    Средство ........................................................................................................................................................................................................ Порошок
    Тип упаковки ........................................................................................................................................................................................................ Пластиковая упаковка
    Условия хранения
    Срок хранения ........................................................................................................................................................................................................ 36 месяцев
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    Вы можете приобрести Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг по цене 709.00 руб с доставкой по Москве и Московской области. Заказ можно оформить через сайт, контактный центр или мобильное приложение. В интернет-магазине можно получить привилегии участников Клуба «Перекресток». 

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