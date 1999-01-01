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Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг
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Цена за шт
709 ₽/шт 0 ₽709.00 RUB
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Описание
Производитель ........................................................................................................................................................................................................ Chemical Flacer
Торговая марка ........................................................................................................................................................................................................ Top house
Страна ........................................................................................................................................................................................................ Италия
Тип ........................................................................................................................................................................................................ Порошок
Назначение ........................................................................................................................................................................................................ Для посудомоечной машины
Вес ........................................................................................................................................................................................................ 1 кг
Средство ........................................................................................................................................................................................................ Порошок
Тип упаковки ........................................................................................................................................................................................................ Пластиковая упаковка
Условия хранения
Срок хранения ........................................................................................................................................................................................................ 36 месяцев
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Вы можете приобрести Порошок для посудомоечных машин Top house OxyPlus с активным кислородом 1кг по цене 709.00 руб с доставкой по Москве и Московской области. Заказ можно оформить через сайт, контактный центр или мобильное приложение. В интернет-магазине можно получить привилегии участников Клуба «Перекресток».